Лукашенко: зарубежные страны могут воспользоваться Минском для выхода на рынки ЕврАзЭС

МИНСК, 2 мая. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Зарубежные страны могут воспользоваться сотрудничеством с Минском для выхода на рынок Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС). Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты у послов ряда государств.

"Наша страна в состоянии обеспечить зарубежным партнерам выход на огромный рынок Евразийского экономического союза. Это, несомненно, повышает ее привлекательность в торгово-экономическом и инвестиционном плане", - сказал он. По его словам, Белоруссия открыта для сотрудничества, что подтверждается введением в начале 2017 года 5-дневного безвизового режима въезда в страну для граждан 80 государств.

Белорусский лидер напомнил, что в настоящее время Минск председательствует в Центрально-Европейской инициативе. "Благодаря этому у нас появились новые возможности для более широкого вовлечения государства в европейские интеграционные процессы. Не случайно "титульной" темой белорусского председательства избрано продвижение совместимости в Большой Европе", - подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что развитие сотрудничества между странами имеет особое значение "в контексте нынешней нестабильной обстановки и беспрецедентных вызовов". Лукашенко подчеркнул, что "закрытых тем для послов нет", и все их предложения "в самые короткие сроки будут исполнены".