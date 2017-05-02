Новый буксир "Юрибей" начнет работу в порту Сабетта до конца года

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МУРМАНСК, 2 мая. /ТАСС/. Портовой флот компании "Атомфлот" до конца этого года пополнится новым ледокольным буксиром "Юрибей" проекта Т40105. Как сообщили в пресс-службе компании, судно будет способно круглый год обеспечивать проводки в акватории порта Сабетта.
"В настоящее время российским судостроительным предприятием ООО "Краншип" ведется заключительная часть строительства ледокольного буксира, в этом году он будет принят в эксплуатацию", - сказали в Атомфлоте.
Это будет уже третий буксир для потрофлота. Уже год отработали новые буксиры "Пур" и "Тамбей".
"За год активной эксплуатации буксиров мы убедились не только в эффективности судов, которую они демонстрируют в порту Сабетта, но и в качестве работы судостроителей. В ходе докового осмотра, проведенного во время зимней стоянки буксиров, замечаний не выявлено. Мы надеемся, что и последующие суда портового флота будут построены с соблюдением таких же стандартов качества", - приводит пресс-служба слова первого заместителя генерального директора - главного инженера ФГУП "Атомфлот" Мустафы Кашки.
30 апреля буксир "Тамбей" вышел из порта приписки Мурманск в направлении порта Сабетта. В Обской губе экипаж приступит к выполнению работ в рамках проекта "Ямал СПГ". Ледокольный буксир класса Arc4 обеспечит постановку и отвод судов от причалов.