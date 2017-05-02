Алексея Рогозина утвердили на должность гендиректора компании "Ил"

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) утвердил вице-президента ОАК по транспортной авиации Алексея Рогозина генеральным директором ОАО "Ил". Об этом говорится в материалах корпорации.
"Согласиться с досрочным прекращением полномочий генерального директора ОАО "Ил" Вельможкина Сергея Владимировича и назначением генеральным директором ОАО "Ил" Рогозина Алексея Дмитриевича", - говорится в сообщении.
На этом посту Рогозин сменит Сергея Вельможкина, который возглавлял "Ил" с 2015 года.
ОАО "Авиационный комплекс Ильюшина" занимается созданием гражданских и военных самолетов "Ил" и их послепродажным обслуживанием. На данный момент компания производит, в частности, широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский Ил-96-300, турбовинтовой пассажирский Ил-114. Кроме того, компания создает военно-транспортные самолеты Ил-76 различных модификаций.