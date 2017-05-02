Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье вырос с начала года на 3,1%

Экономика и бизнес
2 мая, 11:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

В апреле эскпорт нефти составил 22,9 млн тонн, всего за первые четыре месяца 2017 года Россия экспортировала 86,9 млн тонн нефти в страны дальнего зарубежья

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Экспорт нефти из России в страны дальнего зарубежья в январе-апреле 2017 года вырос на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и достиг почти 86,9 млн тонн. При этом экспорт нефти в апреле 2017 года составил 22,9 млн тонн. Об этом говорится в материалах "Центрального диспетчерского управления ТЭК" (ЦДУ).

В Белоруссию Россия поставила за четыре месяца 2017 года 5,534 млн тонн, что на 27,6% меньше, чем годом ранее. Экспорт нефти по ВСТО в Китай вырос 5,3% и достиг 8,461 млн тонн.

На нефтеперерабатывающие заводы России было поставлено 92,97 млн тонн, что на 1,4% больше, чем в январе-апреле прошлого года.

Добыча нефти и газового конденсата в РФ за первые четыре месяца 2017 года увеличилась на 0,8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года - до 181,166 млн тонн. В апреле 2017 года уровень добычи нефти в России составил 45 млн тонн.

Страны ОПЕК и 11 стран-экспортеров нефти, не входящих в картель, обязались в первом полугодии 2017 года сократить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2016 года. Всего по условиям сделки с ОПЕК по сокращению добычи нефти Россия должна снизить добычу на 2,7% к уровню октября прошлого года или на 300 тыс. баррелей в сутки.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщал, что Россия достигнет целевого уровня сокращения добычи в рамках соглашения с ОПЕК в размере 300 тыс. баррелей к концу апреля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Самолет в Турцию или поезд в Петербург: что искали пользователи в преддверии праздников
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
2
Трамп намерен в течение дня провести телефонный разговор с Путиным
3
CNN: сотрудница ФБР в Сирии вышла замуж за боевика ИГ
4
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
5
Министр торговли США назвал ракетный удар по Сирии "развлечением после ужина"
6
Клинцевич: Россия сможет жестким образом ответить на возможную агрессию со стороны США
7
Алексея Рогозина утвердили на должность гендиректора компании "Ил"
Темы дня
Загрузка...
Реклама