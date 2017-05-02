Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье вырос с начала года на 3,1%

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Экспорт нефти из России в страны дальнего зарубежья в январе-апреле 2017 года вырос на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и достиг почти 86,9 млн тонн. При этом экспорт нефти в апреле 2017 года составил 22,9 млн тонн. Об этом говорится в материалах "Центрального диспетчерского управления ТЭК" (ЦДУ).

В Белоруссию Россия поставила за четыре месяца 2017 года 5,534 млн тонн, что на 27,6% меньше, чем годом ранее. Экспорт нефти по ВСТО в Китай вырос 5,3% и достиг 8,461 млн тонн.

На нефтеперерабатывающие заводы России было поставлено 92,97 млн тонн, что на 1,4% больше, чем в январе-апреле прошлого года.

Добыча нефти и газового конденсата в РФ за первые четыре месяца 2017 года увеличилась на 0,8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года - до 181,166 млн тонн. В апреле 2017 года уровень добычи нефти в России составил 45 млн тонн.

Страны ОПЕК и 11 стран-экспортеров нефти, не входящих в картель, обязались в первом полугодии 2017 года сократить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2016 года. Всего по условиям сделки с ОПЕК по сокращению добычи нефти Россия должна снизить добычу на 2,7% к уровню октября прошлого года или на 300 тыс. баррелей в сутки.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщал, что Россия достигнет целевого уровня сокращения добычи в рамках соглашения с ОПЕК в размере 300 тыс. баррелей к концу апреля.