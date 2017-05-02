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В Севастополе отменят повышение тарифа в 1,5 раза на проезд на электротранспорте

Экономика и бизнес
2 мая, 13:08 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 2, мая. /ТАСС

Как сообщили местные власти, тариф на этот год в итоге увеличится в 1,2 раза

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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 мая. /ТАСС/. Власти Севастополя отменят повышение в 1,5 раза стоимости проезда на городском электротранспорте, на который приходится большая часть перевозок. В итоге тариф на этот год вырастет в 1,2 раза, сообщил на аппаратном совещании врио губернатора Дмитрий Овсянников.

С 1 мая проезд в электротранспорте Севастополя повысился в 1,5 раза - с 10 до 15 рублей. "Мы предполагали, что лизинговые платежи мы не будем возлагать на жителей города, будем добиваться поддержки федерального бюджета, а операционные расходы, объективно связанные с ростом электроэнергии в три раза, мы покроем за счет работы с издержками, и резкого роста не будет, но будет до уровня Республики Крым - 12 рублей, - сказал Овсянников. "Давайте поручение выполнять: уровень роста 12 рублей, все остальное вы решаете вместе с предприятием за счет работы с издержками", - добавил врио губернатора.

Как сообщил журналистам замгубернатора Севастополя Владимир Базаров, тариф был повышен в связи с ростом стоимости электроэнергии для автотранспортного предприятия - с 1,87 руб. в 2016 году до 4,6 руб. за кВтч - в 2017 году после перехода на покупку электроэнергии на свободном рынке. "На этой неделе тарифы будут снижены. Следующее повышение будет в конце года, нет пока жесткой даты", - отметил он.

Директор городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов уточнил ТАСС, что на троллейбусы приходится не менее 70% всех перевозок общественным транспортом в Севастополе. Всего в городе 15 троллейбусных маршрутов, на которых задействовано около 80 троллейбусов.

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