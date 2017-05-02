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Кудрин прогнозирует ослабление курса до чуть более 60 руб. за доллар в 2017 году

Экономика и бизнес
2 мая, 12:03 UTC+3

Экс-глава Минфина подчеркнул, что главная проблема российской валюты - волатильность

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Рубль в 2017 году может ослабнуть до уровня чуть больше 60 руб. за доллар при сохранении сегодняшних цен на нефть, а основная проблема рубля на сегодняшний день не переукрепленность, а волатильность. Такое мнение в интервью ТАСС выразил экс-министр финансов РФ, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

"При нынешней цене на нефть рубль немного ослабнет, может быть, чуть больше 60 руб. за доллар. Я думаю, что при нынешней цене около $56 за баррель курс рубля мог бы быть чуть слабее. Если этот уровень цены на нефть сохранится, то курс немного ослабнет", - сказал он.

Интервью

Алексей Кудрин

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Кудрин подчеркнул, что проблема заключается не в том, что рубль переукреплен. "Главное - чтобы не было большой волатильности цен на нефть и курса рубля. Основная проблема - это волатильность, конечно, а не сам уровень", - сказал собеседник агентства.　

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявлял, что рубль может ослабнуть во II-III кварталах 2017 года с учетом ухудшения платежного баланса, вызванного сезонными факторами.　

С начала текущего года рубль вырос к доллару на 8,5%, а за 2016 год рост рубля к доллару составил 15,2%.　

В базовом сценарии макропрогноза до 2020 года Минэкономразвития ожидает, что курс доллара на конец 2017 года составит 68 руб., на конец 2018 года - 70,8 руб. В целевом (позитивном) варианте макропрогноза курс доллара на конец 2017 года предполагается на уровне 68 руб., на конец 2018 года - на уровне 70,3 руб.

Прогноз по цене на нефть

Кудрин прогнозирует, что в ближайшие пять лет цена на нефть будет колебаться в диапазоне $40-60 за баррель.

"Мой прогноз сохранился: цена на нефть будет двигаться в диапазоне $40-60 за баррель ближайшие четыре-пять лет. Это будет период установления нового равновесия", - сказал Кудрин.　

Он подчеркнул, что даже если цена на нефть упадет ниже $40, то Россия все равно сможет спокойно выполнять уровень расходов, исчисляемый при цене на нефть в $45 за баррель.

"У нас есть резервы и Фонд национального благосостояния. В конце концов, можно заимствовать на рынке в разумных пределах. Но я думаю, что цена на нефть будет $45 и выше", - подчеркнул собеседник агентства.

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Персоны
Кудрин, Алексей Леонидович
Темы
Мировые цены на нефть Колебания курса рубля
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