Кудрин прогнозирует ослабление курса до чуть более 60 руб. за доллар в 2017 году

Cosco в I квартале рассчитывает получить чистую прибыль объемом $37,7 млнТранспорт 2 мая, 12:58
ХК "Авангард" обменял Бурдасова в ЦСКА на Кугрышева и КошелеваСпорт 2 мая, 12:56
Солдатова и Дина Аверина выступят на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в СофииСпорт 2 мая, 12:47
Четверо россиян претендуют на посты в комитетах Международной федерации конного спортаСпорт 2 мая, 12:34
ЕСПЧ присудил €95 тыс. троим россиянам за пытки в полицииМеждународная панорама 2 мая, 12:32
Ученые степени в РФ смогут присуждать по совокупности научных статейНаука 2 мая, 12:29
ПГК в I квартале 2017 года увеличила погрузку в крытых вагонах из Западной Сибири на 19%Транспорт 2 мая, 12:24
Фестиваль искусств "Традиции и современность" пройдет 7-11 июня в ЦВЗ "Манеж"Новости партнеров 2 мая, 12:23
Минздрав объяснил разницу тарифов ОМС на медицинскую помощь в регионахОбщество 2 мая, 12:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Рубль в 2017 году может ослабнуть до уровня чуть больше 60 руб. за доллар при сохранении сегодняшних цен на нефть, а основная проблема рубля на сегодняшний день не переукрепленность, а волатильность. Такое мнение в интервью ТАСС выразил экс-министр финансов РФ, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.
"При нынешней цене на нефть рубль немного ослабнет, может быть, чуть больше 60 руб. за доллар. Я думаю, что при нынешней цене около $56 за баррель курс рубля мог бы быть чуть слабее. Если этот уровень цены на нефть сохранится, то курс немного ослабнет", - сказал он.
Кудрин подчеркнул, что проблема заключается не в том, что рубль переукреплен. "Главное - чтобы не было большой волатильности цен на нефть и курса рубля. Основная проблема - это волатильность, конечно, а не сам уровень", - сказал собеседник агентства.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявлял, что рубль может ослабнуть во II-III кварталах 2017 года с учетом ухудшения платежного баланса, вызванного сезонными факторами.
С начала текущего года рубль вырос к доллару на 8,5%, а за 2016 год рост рубля к доллару составил 15,2%.
В базовом сценарии макропрогноза до 2020 года Минэкономразвития ожидает, что курс доллара на конец 2017 года составит 68 руб., на конец 2018 года - 70,8 руб. В целевом (позитивном) варианте макропрогноза курс доллара на конец 2017 года предполагается на уровне 68 руб., на конец 2018 года - на уровне 70,3 руб.
Кудрин прогнозирует, что в ближайшие пять лет цена на нефть будет колебаться в диапазоне $40-60 за баррель.
"Мой прогноз сохранился: цена на нефть будет двигаться в диапазоне $40-60 за баррель ближайшие четыре-пять лет. Это будет период установления нового равновесия", - сказал Кудрин.
Он подчеркнул, что даже если цена на нефть упадет ниже $40, то Россия все равно сможет спокойно выполнять уровень расходов, исчисляемый при цене на нефть в $45 за баррель.
"У нас есть резервы и Фонд национального благосостояния. В конце концов, можно заимствовать на рынке в разумных пределах. Но я думаю, что цена на нефть будет $45 и выше", - подчеркнул собеседник агентства.