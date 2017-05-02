Кудрин: сохранение дефицита бюджета в 1,5% ВВП к 2019 г. позволит не увеличивать налоги

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Сохранение дефицита бюджета РФ на уровне 1,5% ВВП, отказ от достижения цели в 1% ВВП к 2019 году и смягчение цены отсечения в бюджетном правиле до $45 за баррель вместо $40 позволит не увеличивать налоговую нагрузку на бизнес в период восстановления роста экономики. Об этом в интервью ТАСС сообщил экс-министр финансов РФ и глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

"Мы предлагаем смягчить бюджетное правило, увеличив заложенную в нем цену на нефть с $40 до $45, это должно дать примерно 0,5% ВВП, а также примерно на 0,5% ВВП увеличить целевой дефицит. То есть не снижать его до 1% ВВП, как это предусмотрено сейчас, а сохранить на уровне 1,5% ВВП", - сказал он.

"На ценах (на нефть - прим. ред.), которые сейчас сложились, можно мягче поступить в отношении дефицита. В предыдущем пике мы жили на громадных рисках - при таких высоких ценах иметь еще и дефицит бюджета было просто неправильно. А сейчас разумно. Если мы сегодня не хотим повышать налоги для бизнеса на период восстановления роста, то я думаю, что эти шаги вполне компромиссны и разумны. В чем-то проигрываем, в чем-то выигрываем. Но больше выигрываем", - добавил Кудрин.

По словам экс-министра финансов РФ, цена сбалансированности для бюджета всегда была выше $80 за баррель нефти и доходила до $110. "Когда мы были на пике нефтяных цен, я говорил, что иметь дефицит выше 1% ВВП опасно, так как если цена на нефть резко падает, то дефицит сразу же может достичь 5% как это было в 2009 году. Но если мы исходим из цены на нефть $45 за баррель, то падение не может быть большим", - подчеркнул Кудрин.