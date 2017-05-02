Концессионное предложение по "Белкомуру" будет внесено в правительство в 2017 году

АРХАНГЕЛЬСК, 2 мая. /ТАСС/. Концессионное предложение по железнодорожной магистрали "Белкомур" будет подготовлено и внесено в правительство РФ уже в этом году. Об этом сообщает пресс-служба администрации Архангельской области со ссылкой на генерального директора компании "Белкомур" Владимира Щелокова.

"Концессионное предложения, по информации (генерального директора компании "Белкомур") Владимира Щелокова, будет подготовлено и внесено на рассмотрение в правительство РФ уже в этом году. График подготовки концессионного предложения по проекту строительства железнодорожной магистрали "Белкомур" обсудили на совещании проектного комитета в Пекине", - говорится в сообщении.

Участие во встрече с китайской компанией-инвестором приняли председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев и генеральный директор компании "Белкомур" Владимир Щелоков.

Реализация проектов строительства "Белкомур" и глубоководного района "Северный" Архангельского морского порта предполагается на условиях частно-государственного партнерства. Финансовая модель проекта разработана совместно с потенциальным инвестором - китайской компанией Poly International Holding Co., Ltd, входящей в холдинг Poly Group. По закону вносить концессионное предложение может только инвестор.

Комплекс работ, который предстоит провести в ближайшее время, разбит на четыре основных блока: финансовый, юридический, технический, маркетинговый. Китайские партнеры планируют привлекать своих специалистов по всем направлениям работы. Это необходимо для согласования условий концессионного предложения и во избежание разногласий на этапе рассмотрения концессионного соглашения уполномоченным органом власти РФ.

В мае российская делегация отправится в Пекин для завершения работ по финансовой модели проекта, в июне предполагается обсудить юридический блок вопросов.

Проект "Белкомур"

Проект строительства железнодорожной магистрали "Белкомур" (Белое море - Коми - Урал) предполагает сокращение плеча доставки грузов с Урала и из Сибири до 850 км (на выходах с Урала к портам Архангельска). Новая магистраль имеет стратегическое значение для России, поскольку свяжет Урал, Республику Коми напрямую с незамерзающими портами Архангельска, Мурманска и Северной Европы.

В перспективе новая дорога обеспечит кратчайший путь в Северную Европу и регионы Сибири, Казахстана и Средней Азии, создавая хорошие условия для транзита грузов через Россию, и позволит рассматривать организацию внутренних и международных интермодальных перевозок. Инвестор готов вложить в проект "Белкомура" до $5,5 млрд (343,2 млрд рублей по курсу 2016 года).