Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Концессионное предложение по "Белкомуру" будет внесено в правительство в 2017 году

Экономика и бизнес
2 мая, 12:25 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 2, мая. /ТАСС

Новая магистраль свяжет Урал, Республику Коми напрямую с незамерзающими портами Архангельска, Мурманска и Северной Европы

Поделиться
Материал из 1 страницы

АРХАНГЕЛЬСК, 2 мая. /ТАСС/. Концессионное предложение по железнодорожной магистрали "Белкомур" будет подготовлено и внесено в правительство РФ уже в этом году. Об этом сообщает пресс-служба администрации Архангельской области со ссылкой на генерального директора компании "Белкомур" Владимира Щелокова.

"Концессионное предложения, по информации (генерального директора компании "Белкомур") Владимира Щелокова, будет подготовлено и внесено на рассмотрение в правительство РФ уже в этом году. График подготовки концессионного предложения по проекту строительства железнодорожной магистрали "Белкомур" обсудили на совещании проектного комитета в Пекине", - говорится в сообщении.

Участие во встрече с китайской компанией-инвестором приняли председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев и генеральный директор компании "Белкомур" Владимир Щелоков.

Реализация проектов строительства "Белкомур" и глубоководного района "Северный" Архангельского морского порта предполагается на условиях частно-государственного партнерства. Финансовая модель проекта разработана совместно с потенциальным инвестором - китайской компанией Poly International Holding Co., Ltd, входящей в холдинг Poly Group. По закону вносить концессионное предложение может только инвестор.

Комплекс работ, который предстоит провести в ближайшее время, разбит на четыре основных блока: финансовый, юридический, технический, маркетинговый. Китайские партнеры планируют привлекать своих специалистов по всем направлениям работы. Это необходимо для согласования условий концессионного предложения и во избежание разногласий на этапе рассмотрения концессионного соглашения уполномоченным органом власти РФ.

В мае российская делегация отправится в Пекин для завершения работ по финансовой модели проекта, в июне предполагается обсудить юридический блок вопросов.

Проект "Белкомур"

Проект строительства железнодорожной магистрали "Белкомур" (Белое море - Коми - Урал) предполагает сокращение плеча доставки грузов с Урала и из Сибири до 850 км (на выходах с Урала к портам Архангельска). Новая магистраль имеет стратегическое значение для России, поскольку свяжет Урал, Республику Коми напрямую с незамерзающими портами Архангельска, Мурманска и Северной Европы.

В перспективе новая дорога обеспечит кратчайший путь в Северную Европу и регионы Сибири, Казахстана и Средней Азии, создавая хорошие условия для транзита грузов через Россию, и позволит рассматривать организацию внутренних и международных интермодальных перевозок. Инвестор готов вложить в проект "Белкомура" до $5,5 млрд (343,2 млрд рублей по курсу 2016 года).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Самолет в Турцию или поезд в Петербург: что искали пользователи в преддверии праздников
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Human Rights Watch утверждает, что в атаке на Хан-Шейхун использовалась советская бомба
2
Алексея Рогозина утвердили на должность гендиректора компании "Ил"
3
Российский союз налогоплательщиков просит проверить данные об уплате Навальным налогов
4
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
CNN: сотрудница ФБР в Сирии вышла замуж за боевика ИГ
7
Министр торговли США назвал ракетный удар по Сирии "развлечением после ужина"
Темы дня
Загрузка...
Реклама