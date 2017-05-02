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Продукция "Евродона", зараженная птичьим гриппом, попала за пределы Ростовской области

Экономика и бизнес
2 мая, 13:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

Информация по данному факту направлена в правоохранительные органы для принятия мер по розыску продукции

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Часть продукции агрохолдинга "Евродон", крупнейшего производителя индейки в России, зараженной птичьим гриппом, попала на реализацию за пределы Ростовской области. Об этом сообщает Россельхознадзор.

"Инфицированная продукция, выявленная 27 апреля 2017 года на территории ООО "Краснодарский продуктовый дом" (г. Сочи), выбыла из предприятия без ветеринарно- сопроводительных документов в неизвестном направлении. Указанный факт свидетельствует о том, что инфицированная вирусом гриппа птиц птицеводческая продукция была реализована за пределы Ростовской области", - говорится в сообщении ведомства.

Информация по данному факту направлена в правоохранительные органы для принятия мер по розыску продукции.

Россельхознадзор напоминает, что при проведении 28-29 апреля лабораторных исследований был выявлен генетический материал вируса гриппа птиц (тип А). Инфицированная вирусом птицеводческая продукция поступила в Краснодарский край от Торгового дома "Индолина" (Октябрьский район Ростовской области), "РКЗ - Тавр" (Ростов-на-Дону), компании "Элитгрупп" (Ростов-на-Дону) и "Краснодарского продуктового дома".

Первые вспышки гриппа птиц в Ростовской области были зарегистрированы в декабре 2016 года на предприятии "Евродона". Тогда пришлось уничтожить 160 тыс. голов птиц. Компания оценила свои убытки в размере более 1 млрд рублей.

Однако в конце апреля 2017 года Россельхознадзор вновь обнаружил птичий грипп на одном из предприятий "Евродона". В компании поясняли, что руководство предприняло меры по предотвращению возможного распространения болезни и провело эвтаназию птиц на указанной площадке (всего было уничтожено 42 тыс. голов). Стоимость уничтоженной птицы компания оценила в 16 млн рублей.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти пернатых. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов птичьего гриппа для людей не опасны, однако некоторые вызывают тяжелые заболевания.

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