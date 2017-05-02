Свыше 120 японских компаний примут участие в форуме "Иннопром" в Екатеринбурге

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Более 120 японских компаний будут участвовать в форуме и выставке "Иннопром", которые пройдут 10-13 июля в Екатеринбурге. Об этом говорится в сообщении Министерства промышленности и торговли РФ.
Вопросы, связанные с участием в форуме и выставке "Иннопром", были обсуждены на встрече замминистра промышленности и торговли Георгия Каламанова с делегацией японской организации по развитию внешней торговли JETRO.
"В рамках встречи японская сторона подтвердила масштабность участия Японии в "Иннопром", сравнив российскую платформу со всемирной выставкой новейших технологий Cebit, где Япония также приняла участие с подобным статусом в марте этого года. По словам Ясуси Акахоси (президент JETRO - прим. ред.), 120 японских компаний уже подтвердили свое участие в национальной экспозиции Японии, основной акцент в которой будет сделан на станкостроении", - говорится в сообщении Минпромторга.
Также в рамках работы японского павильона будут организованы встречи в формате Fair in fair - для поиска контрагентов из числа посетителей и участников ИННОПРОМ, заинтересованных в вопросах взаимных инвестиций с Японией.
"Партнерский статус Японии на "Иннопром" - сильное подспорье в экономическом развитии наших стран", - приводятся в сообщения словам Ясуси Акахоси.