ЦБ РФ снизил на 3 мая курс доллара до 56,95 рубля

Музей Востока может принять на хранение рисунки Рериха, изъятые во время обыскаКультура 2 мая, 14:26
В Сочи начались переговоры Путина и МеркельПолитика 2 мая, 14:23
Минспорт утвердит "Стратегию развития футбола в РФ до 2030 года" до 15 июняСпорт 2 мая, 14:21
Прокурор просит 10 лет колонии для экс-главы Внешпромбанка Ларисы МаркусПроисшествия 2 мая, 14:20
Симонян: судейство в матчах чемпионата России по футболу должно быть квалифицированнымСпорт 2 мая, 14:13
На Украине задержана группа одесситов по подозрению в подготовке терактовМеждународная панорама 2 мая, 14:03
Фестиваль "Москва - город для мотоциклистов" пройдет в столице 6 маяМосква 2 мая, 14:01
В УрФУ раньше срока откроется столовая, где отравились 13 человекНовости Урала 2 мая, 13:59
"Краснодар" внесет в черный список шесть фанатов за участие в драке перед игрой с "Анжи"Спорт 2 мая, 13:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Банк России установил на 3 мая официальный курс доллара на уровне 56,9518 рубля, что на 3,2 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 10,75 копейки, до 62,1515 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 3,08 копейки, до 59,2917 рубля.