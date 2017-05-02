ЦБ РФ снизил на 3 мая курс доллара до 56,95 рубля

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Банк России установил на 3 мая официальный курс доллара на уровне 56,9518 рубля, что на 3,2 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 10,75 копейки, до 62,1515 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 3,08 копейки, до 59,2917 рубля.