Донской: указ Трампа о лицензировании континентального шельфа - "конец сланцевой эры"

Музей Востока может принять на хранение рисунки Рериха, изъятые во время обыскаКультура 2 мая, 14:26
В Сочи начались переговоры Путина и МеркельПолитика 2 мая, 14:23
Минспорт утвердит "Стратегию развития футбола в РФ до 2030 года" до 15 июняСпорт 2 мая, 14:21
Симонян: судейство в матчах чемпионата России по футболу должно быть квалифицированнымСпорт 2 мая, 14:13
На Украине задержана группа одесситов по подозрению в подготовке терактовМеждународная панорама 2 мая, 14:03
Фестиваль "Москва - город для мотоциклистов" пройдет в столице 6 маяМосква 2 мая, 14:01
В УрФУ раньше срока откроется столовая, где отравились 13 человекНовости Урала 2 мая, 13:59
"Краснодар" внесет в черный список шесть фанатов за участие в драке перед игрой с "Анжи"Спорт 2 мая, 13:51
Причал №5-6 ВМТП встретил первое судно после ремонтаТранспорт 2 мая, 13:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской назвал концом сланцевой эры указ президента США Дональда Трампа о лицензировании континентального шельфа США. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Конец сланцевой эры. Трамп подписал 28 апреля новую пятилетнюю программу лицензирования континентального шельфа США для акватории Аляски, средней и южной Атлантики, Мексиканского залива. Это значит, что новая администрация делает ставку на шельфовую добычу, несмотря на существенно больший объем затрат по сравнению с проектами добычи сланцевой нефти. Это означает, что шельф - однозначный приоритет, именно поэтому против шельфовых проектов в России были установлены внешнеполитические барьеры", - написал Донской.
Ранее сообщалось, что 28 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на расширение масштабов добычи нефти и газа на континентальном шельфе США. Указ предписывает МВД, которое в основном курирует использование природных ресурсов и не является силовым, произвести пересмотр текущего пятилетнего плана разработки внешнего континентального шельфа, ведения на нем разведки на предмет наличия нефти и газа.
В настоящее время континентальный шельф США обеспечивает 18% добычи нефти и 4% добычи природного газа. Из 6,9 млн кв. км континентального шельфа США только 68 тыс. кв. км лицензированы и только на 18 тыс. кв. км (885 лицензионных участков) ведется добыча, около 97% всех лицензионных участков находится в Мексиканском заливе.
Ресурсный потенциал всего континентального шельфа США оценивается в 12,3 млрд тонн неоткрытой технически извлекаемой нефти и 9,3 трлн кубометров неоткрытого технически извлекаемого природного газа (в Мексиканском заливе на площади 647 тыс. кв. км - 6,6 млрд т и 4 трлн м куб. соответственно).