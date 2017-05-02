Донской: указ Трампа о лицензировании континентального шельфа - "конец сланцевой эры"

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской назвал концом сланцевой эры указ президента США Дональда Трампа о лицензировании континентального шельфа США. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Конец сланцевой эры. Трамп подписал 28 апреля новую пятилетнюю программу лицензирования континентального шельфа США для акватории Аляски, средней и южной Атлантики, Мексиканского залива. Это значит, что новая администрация делает ставку на шельфовую добычу, несмотря на существенно больший объем затрат по сравнению с проектами добычи сланцевой нефти. Это означает, что шельф - однозначный приоритет, именно поэтому против шельфовых проектов в России были установлены внешнеполитические барьеры", - написал Донской.

Ранее сообщалось, что 28 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на расширение масштабов добычи нефти и газа на континентальном шельфе США. Указ предписывает МВД, которое в основном курирует использование природных ресурсов и не является силовым, произвести пересмотр текущего пятилетнего плана разработки внешнего континентального шельфа, ведения на нем разведки на предмет наличия нефти и газа.

В настоящее время континентальный шельф США обеспечивает 18% добычи нефти и 4% добычи природного газа. Из 6,9 млн кв. км континентального шельфа США только 68 тыс. кв. км лицензированы и только на 18 тыс. кв. км (885 лицензионных участков) ведется добыча, около 97% всех лицензионных участков находится в Мексиканском заливе.

Ресурсный потенциал всего континентального шельфа США оценивается в 12,3 млрд тонн неоткрытой технически извлекаемой нефти и 9,3 трлн кубометров неоткрытого технически извлекаемого природного газа (в Мексиканском заливе на площади 647 тыс. кв. км - 6,6 млрд т и 4 трлн м куб. соответственно).