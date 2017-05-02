Политический блок не вошел в предложения Кудрина по стратегии развития до 2024 года

Музей Востока может принять на хранение рисунки Рериха, изъятые во время обыскаКультура 2 мая, 14:26
В Сочи начались переговоры Путина и МеркельПолитика 2 мая, 14:23
Минспорт утвердит "Стратегию развития футбола в РФ до 2030 года" до 15 июняСпорт 2 мая, 14:21
Симонян: судейство в матчах чемпионата России по футболу должно быть квалифицированнымСпорт 2 мая, 14:13
На Украине задержана группа одесситов по подозрению в подготовке терактовМеждународная панорама 2 мая, 14:03
Фестиваль "Москва - город для мотоциклистов" пройдет в столице 6 маяМосква 2 мая, 14:01
В УрФУ раньше срока откроется столовая, где отравились 13 человекНовости Урала 2 мая, 13:59
"Краснодар" внесет в черный список шесть фанатов за участие в драке перед игрой с "Анжи"Спорт 2 мая, 13:51
Причал №5-6 ВМТП встретил первое судно после ремонтаТранспорт 2 мая, 13:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Предложения по стратегии развития и ускорения экономического роста на период до 2024 года, разработанные группой экспертов под руководством бывшего министра финансов Алексея Кудрина, не содержат отдельного блока, посвященного политическим реформам, однако доверие к власти является необходимым условием для их выполнения. Об этом Кудрин рассказал в интервью ТАСС.
"В реализации всех этих мер есть вопрос доверия. На наш взгляд, реализация этих предложений существенно поднимет доверие к власти и проводимой политике. Если стратегия наталкивается на недоверие, то многие ее предложения не окажутся воспринятыми или будут встречены с непониманием", - заявил Кудрин, который в мае планирует представить предложения президенту Владимиру Путину.
По словам Кудрина, стратегия на основе предложений экспертов должна стать документом, объединяющим разные социальные группы на период следующего политического цикла после президентских выборов 2018 года.
"Если стратегия будет представлена как взаимосвязанная система мер, которая с первых же шагов будет неукоснительно исполняться, то доверие будет нарастать буквально по месяцам, но это не специальный блок, это необходимое условие исполнения всей стратегии", - сказал Кудрин.