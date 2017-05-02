Политический блок не вошел в предложения Кудрина по стратегии развития до 2024 года

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Предложения по стратегии развития и ускорения экономического роста на период до 2024 года, разработанные группой экспертов под руководством бывшего министра финансов Алексея Кудрина, не содержат отдельного блока, посвященного политическим реформам, однако доверие к власти является необходимым условием для их выполнения. Об этом Кудрин рассказал в интервью ТАСС.

"В реализации всех этих мер есть вопрос доверия. На наш взгляд, реализация этих предложений существенно поднимет доверие к власти и проводимой политике. Если стратегия наталкивается на недоверие, то многие ее предложения не окажутся воспринятыми или будут встречены с непониманием", - заявил Кудрин, который в мае планирует представить предложения президенту Владимиру Путину.

По словам Кудрина, стратегия на основе предложений экспертов должна стать документом, объединяющим разные социальные группы на период следующего политического цикла после президентских выборов 2018 года.

"Если стратегия будет представлена как взаимосвязанная система мер, которая с первых же шагов будет неукоснительно исполняться, то доверие будет нарастать буквально по месяцам, но это не специальный блок, это необходимое условие исполнения всей стратегии", - сказал Кудрин.