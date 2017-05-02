Средняя цена нефти Urals в январе - апреле 2017 года выросла в 1,5 раза год к году

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Средняя цена на нефть марки Urals по итогам января - апреля 2017 г составила $51,84 , что в 1,5 раза выше, чем в аналогичный период 2016 года ($33,93 за баррель). Об этом говорится в сообщении Минфина РФ.

Средняя цена на нефть марки Urals в апреле 2017 года сложилась в размере $51,11 за баррель, что в 1,28 раза выше, чем в марте 2016 года ($39,63 за баррель).

Всемирный банк ожидает дальнейшего повышения цен на нефть в 2018 году. Согласно новому обзорному докладу по состоянию и ближайшим перспективам сырьевых рынков, представленному им сегодня в Вашингтоне, средняя цена на нефть на мировых рынках должна в нынешнем году остаться на уровне $55 за баррель, а в 2018 году повыситься до $60 за баррель.

25 мая в Вене на очередном заседании ОПЕК и Россия рассмотрят вопрос о продлении соглашения еще на полгода. Целью сделки является снижение мировых запасов нефти до среднестатистических за пять лет уровней. По итогам января, по данным ОПЕК, переизбыток складских запасов составлял более 270 млн баррелей.