Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.05:
$ 56.95
€ 62.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Средняя цена нефти Urals в январе - апреле 2017 года выросла в 1,5 раза год к году

Экономика и бизнес
2 мая, 14:19 UTC+3 МОСКВА 2, мая. /ТАСС

Средняя цена на нефть марки Urals в апреле 2017 года сложилась в размере $51,11 за баррель

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Средняя цена на нефть марки Urals по итогам января - апреля 2017 г составила $51,84 , что в 1,5 раза выше, чем в аналогичный период 2016 года ($33,93 за баррель). Об этом говорится в сообщении Минфина РФ.

Средняя цена на нефть марки Urals в апреле 2017 года сложилась в размере $51,11 за баррель, что в 1,28 раза выше, чем в марте 2016 года ($39,63 за баррель).

Всемирный банк ожидает дальнейшего повышения цен на нефть в 2018 году. Согласно новому обзорному докладу по состоянию и ближайшим перспективам сырьевых рынков, представленному им сегодня в Вашингтоне, средняя цена на нефть на мировых рынках должна в нынешнем году остаться на уровне $55 за баррель, а в 2018 году повыситься до $60 за баррель.

25 мая в Вене на очередном заседании ОПЕК и Россия рассмотрят вопрос о продлении соглашения еще на полгода. Целью сделки является снижение мировых запасов нефти до среднестатистических за пять лет уровней. По итогам января, по данным ОПЕК, переизбыток складских запасов составлял более 270 млн баррелей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Мировые цены на нефть
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Куликово поле в Одессе открыто для посещения после проверки полицией
2
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
3
Human Rights Watch утверждает, что в атаке на Хан-Шейхун использовалась советская бомба
4
В Сочи начались переговоры Путина и Меркель
5
Шойгу: летающий радар А-100 сможет обнаруживать новые классы целей
6
Алексея Рогозина утвердили на должность гендиректора компании "Ил"
7
МИД РФ призвал Киев тщательнее изучить решение суда ООН по иску Украины
Темы дня
Загрузка...
Реклама