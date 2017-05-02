Зараженную птичьим гриппом продукцию "Евродона" вернули в Ростовскую область

КРАСНОДАР, 2 мая. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Часть продукции агрохолдинга "Евродон", крупнейшего производителя индейки в России, зараженная птичьим гриппом, вернулась из Краснодарского края на склад предприятия в Ростовской области.

Ранее опасная продукция была выявлена ветспециалистами и должна была быть утилизирована реализаторами Кубани.

"Проговаривали с коллегами из (Госветуправления - прим. ТАСС) Ростова (Ростова-на-Дону), данная продукция прибыла к ним в область на те склады (предприятия "Евродон" - прим. ТАСС), с которых приобреталась. Ее несанкционированно перевезли в Ростовскую область", - сообщил ТАСС главный ветврач Кубани Роман Кривонос.

Речь идет о 20 тоннах, вывезенных из Краснодара, и 117 килограммах из Сочи. Всего же, по словам Кривоноса, в крае нашли около 30 тонн зараженной птичьим гриппом продукции "Евродона".

Помимо этих 20 тонн, нелегально, без сопроводительных документов возвращенных на склады после угрозы утилизации, остальная продукция уже утилизируется реализаторами в Тихорецком районе, а также городах Сочи, Новороссийск и Краснодар. Работы по утилизации планируется завершить к 6 мая.

Комментарием "Евродона" ТАСС пока не располагает.

Ранее сообщалось, что часть продукции агрохолдинга "Евродон" попала на реализацию за пределы Ростовской области. По данным Россельхознадзора, инфицированная продукция, выявленная 27 апреля 2017 года на территории ООО "Краснодарский продуктовый дом" (г. Сочи), выбыла из предприятия без ветеринарно-сопроводительных документов в неизвестном направлении. Материалы об этом передали правоохранителям.

Первые вспышки гриппа птиц в Ростовской области были зарегистрированы в декабре 2016 года на предприятии "Евродона". Тогда пришлось уничтожить 160 тыс. голов птиц. Компания оценила свои убытки в размере более 1 млрд рублей. Однако в конце апреля 2017 года Россельхознадзор вновь обнаружил птичий грипп на одном из предприятий "Евродона".