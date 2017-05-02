Роскомнадзор заблокировал четыре мессенджера

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Роскомнадзор заблокировал мессенджеры BlackBerry Messenger, Imo и Line, а также аудиовизуальный чат Vchat. Об этом сегодня сообщил пресс- секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

"Адреса этих сервисов внесены в реестр запрещенных сайтов", - сказал Ампелонский. Он пояснил, что представители мессенджеров не предоставили вовремя в ведомство свои контактные данные.

Пресс-секретарь добавил, что пока представители BlackBerry Messenger и остальных сервисов в Роскомнадзор с просьбой отменить блокировку не обращались. "Если они дадут необходимые сведения, то мы их исключим из реестра", - заключил он.

В середине ноября 2016 года Роскомнадзор внес в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных социальную сеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn и направил операторам связи уведомление о блокировке ресурса. Закон "О персональных данных" вступил в силу в РФ 1 сентября 2015 года. Он обязывает как российские, так и иностранные компании осуществлять хранение персональных данных россиян на территории России.