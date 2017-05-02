На ИННОПРОМе представят программу по профориентации одаренной молодежи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и директор фонда "Талант и успех" Елена Шмелева представят программу по профориентации одаренной молодежи на выставке ИННОПРОМ-2017, которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Об этом сообщили в департаменте информационной политики губернатора по итогам рабочей встречи сторон в образовательном центре "Сириус" в Сочи.

"Нам очень важно, что выпускники "Сириуса", которые уже определились с вузами, как можно больше понимали о специализации, которая будет актуальна для ведущих предприятий Свердловской области и России. Наша первая совместная программа на ИННОПРОМе будет посвящена как раз этим перспективам, о которых мы должны рассказать и школьникам, и школьным педагогам, и студентам. Тогда у нас появится возможность после второго курса по неким предварительным договорам передавать этих выпускников реальным предприятиям, научным группам и коллективам", - приводит департамент слова Шмелевой.

Она отметила, что Свердловская область не случайно выбрана местом, где будет презентована модель работы с выпускниками "Сириуса" и одаренной молодежью региона. "Регион выбран пилотным для реализации проекта по работе с одаренными детьми на основе методик "Сириуса". В ближайшее время в области начнет работу фонд поддержки талантливых детей и молодежи "Уральский образовательный центр "Золотое сечение", завершается подготовительная работа: утверждается устав, состав наблюдательного и попечительского советов фонда. Ожидается, что первая смена уральского центра пройдет этим летом", - добавили в департаменте.

Куйвашев и Шмелева 7 декабря 2016 года подписали соглашение о создании регионального центра для одаренных детей по модели "Сириуса". Среди задач центра - проведение дополнительных смен для одаренных школьников, соревнований, олимпиад и конкурсов, сопровождение подростков в периоды между сменами, а также подготовка и поддержка педагогов, работающих с одаренными школьниками.

В начале марта 2017 года Куйвашев подписал указ о создании фонда поддержки талантливых детей и молодежи "Уральский образовательный центр "Золотое сечение". В образовательном центре дети будут заниматься интеллектуальной деятельностью, вести научные исследования, выполнять различные аналитические, прикладные и технологические работы. Обучение планируется вести по методу проектной деятельности. Все индивидуальные и групповые проекты будут содержать решение актуальных проблем и задач области.

ИННОПРОМ - международная промышленная выставка в России, проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Национальная экспозиция партнера выставки в 2017 году - Японии - займет 3 тыс. кв. метров, а делегация составит более 500 человек. Кроме того, на выставке разместятся национальные экспозиции Германии, Италии, Индии, Южной Кореи.