Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.05:
$ 56.95
€ 62.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый рейтинг АКРА на страховом рынке получил госперестраховщик

Экономика и бизнес
2 мая, 16:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

Юридическое лицо с рейтингом ААА имеет наивысший уровень кредитоспособности по национальной шкале РФ, следует из опубликованной на сайте АКРА методологии

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) кредитный рейтинг ААА (RU) со стабильным прогнозом. Об этом сообщает пресс-служба РНПК.

Такое решение было принято 28 апреля, уточняется в сообщении. ААА - высший рейтинг национальной шкалы АКРА. Юридическое лицо с таким рейтингом, по мнению агентства, имеет наивысший уровень кредитоспособности по национальной шкале РФ, следует из опубликованной на сайте АКРА методологии.

Это первый публичный рейтинг АКРА на страховом рынке, подтвердил ТАСС руководитель группы рейтингов финансовых институтов агентства Алексей Бредихин, добавив, что "в работе есть еще несколько проектов".

РНПК - 100%-ная дочка Банка России по перестрахованию с оплаченным уставным капиталом 21 млрд руб. Компания создана в 2016 году для защиты рисков клиентов, попавших под санкции.

АКРА учреждено в 2015 году, акционерами стали 27 российских компаний и финансовых институтов с долями 3,7% уставного капитала, общий объем которого составил более 3 млрд руб. АКРА - одно из двух агентств, получивших аккредитацию при Банке России (второе - Эксперт РА). 14 июля вступит в силу закон о рейтинговой деятельности, согласно которому рейтинги других агентств для регуляторных целей будут нелегитимны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роскомнадзор заблокировал четыре мессенджера
2
Меркель попросила Путина обратить внимание на ситуацию с секс-меньшинствами в Чечне
3
Медведев поручил проработать возврат к индексации пенсий работающим пенсионерам
4
Пресс-конференция Путина и Меркель в Сочи. Видеотрансляция
5
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
6
В Конгрессе США не готовят новых санкций против РФ
7
Клинцевич: министр торговли США подставил Трампа словами о ракетном ударе по Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама