Первый рейтинг АКРА на страховом рынке получил госперестраховщик

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) кредитный рейтинг ААА (RU) со стабильным прогнозом. Об этом сообщает пресс-служба РНПК.

Такое решение было принято 28 апреля, уточняется в сообщении. ААА - высший рейтинг национальной шкалы АКРА. Юридическое лицо с таким рейтингом, по мнению агентства, имеет наивысший уровень кредитоспособности по национальной шкале РФ, следует из опубликованной на сайте АКРА методологии.

Это первый публичный рейтинг АКРА на страховом рынке, подтвердил ТАСС руководитель группы рейтингов финансовых институтов агентства Алексей Бредихин, добавив, что "в работе есть еще несколько проектов".

РНПК - 100%-ная дочка Банка России по перестрахованию с оплаченным уставным капиталом 21 млрд руб. Компания создана в 2016 году для защиты рисков клиентов, попавших под санкции.

АКРА учреждено в 2015 году, акционерами стали 27 российских компаний и финансовых институтов с долями 3,7% уставного капитала, общий объем которого составил более 3 млрд руб. АКРА - одно из двух агентств, получивших аккредитацию при Банке России (второе - Эксперт РА). 14 июля вступит в силу закон о рейтинговой деятельности, согласно которому рейтинги других агентств для регуляторных целей будут нелегитимны.