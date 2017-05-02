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ОАЭ призвали участников соглашения с ОПЕК продлить сделку еще на полгода

Экономика и бизнес
2 мая, 16:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

По словам министра энергетики ОАЭ, во втором полугодии 2017 года глобальные запасы нефти стабилизируются

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи призвал участников соглашения о сокращении добычи нефти продлить сделку, сообщает агентство Bloomberg.

"Все нефтепроизводители должны согласиться на продление сделки", - сказал министр журналистам. По его словам, "это было бы логично".

Аль-Мазруи также выразил уверенность, что глобальные запасы нефти стабилизируются во втором полугодии. "Во втором полугодии спрос увеличится, НПЗ завершат профилактические работы и возобновят потребление нефти, запасы будут сокращаться", - сказал он. Министр добавил, что запасы в морских танкерах уже исчерпаны.

Официальная встреча стран ОПЕК и других государств-производителей нефти, участвующих в соглашении о сокращении добычи, состоится 25 мая в Вене. На ней участники обсудят вопрос о продлении соглашения еще на полгода. Всего в сделке участвуют 11 стран ОПЕК и 11 независимых производителей, в том числе и Россия. В общей сложности альянс договорился снизить производство нефти в первом полугодии 2017 года на 1,8 млн баррелей.

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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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