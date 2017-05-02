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Банк "Пересвет" в 2016 году получил убыток в 58,47 млрд руб.

Экономика и бизнес
2 мая, 16:55 UTC+3

Чистые процентные доходы банка в отчетном периоде сократились на 5,12%, до 6,69 млрд руб

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Банк "Пересвет" в 2016 году получил убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 58,47 млрд руб. против прибыли в 3,81 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в отчетности кредитной организации, в отношении которой сейчас проводится процедура оздоровления.

Чистые процентные доходы "Пересвета" в отчетном периоде сократились на 5,12%, до 6,69 млрд руб. Резервы под обесценение кредитного портфеля за 2016 год выросли более чем в 105 раз, до 61,26 млрд руб. Таким образом, чистый процентный доход после создания резервов оказался отрицательным и составил 54,57 млрд руб.

Активы банка на конец 2016 года сократились на 42,6% - до 107,68 млрд рублей, совокупные обязательства - на 13%, до 143,77 млрд рублей.

Проблемы банка "Пересвет"

В октябре 2016 года ЦБ РФ ввел в банке "Пересвет" временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов, который в январе 2017 года был продлен еще на три месяца. По данным на 1 января 2017 года, "дыра" в капитале банка "Пересвет" составляла 45,82 млрд рублей.

В рамках процедуры финансового оздоровления "Пересвета" было решено провести bail-in, то есть конвертацию долговых обязательств банка перед кредиторами в капитал.

В середине апреля 2017 года крупнейшие кредиторы банка "Пересвет", одним из основных акционеров которого является Русская православная церковь, согласились на bail-in.

Банк "Пересвет" зарегистрирован 13 октября 1992 года и исторически связан с Московской патриархией.

До возникновения у банка проблем РПЦ контролировала порядка 49% акций "Пересвета" - 36% принадлежало религиозной организации "Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат)", 13% - аффилированному с ним ООО "Содействие". Еще 24% составляла доля АО "Экспоцентр".

В феврале 2017 года "Экспоцентр" в результате допэмиссии акций банка путем конвертации привилегированных акций в обыкновенные увеличил свою доля. Согласно списку аффилированных лиц банка на начало апреля, "Экспоцентр" контролирует почти 40% акций "Пересвета", 25,9% - "Финансово-хозяйственное управление РПЦ (Московский патриархат)".

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