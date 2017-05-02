В Госдуме предложили ввести обязательный квалификационный аттестат для представителей ТСЖ

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по ЖКХ Александр Сидякин ("Единая Россия") считает необходимым сделать обязательным квалификационный аттестат для представителей товариществ собственников жилья (ТСЖ), а также упростить процедуру отзыва лицензии у недобросовестных управляющих компаний. Об этом сообщили в пресс-службе единороссов.

"Необходимо ввести обязательное требование о наличии квалификационного аттестата для представителей товариществ собственников жилья и жилищных строительных кооперативов. А также предусмотреть членство в ТСЖ для всех жильцов многоквартирного дома для учета их мнений при принятии того или иного решения", - цитирует пресс-служба Сидякина.

Депутат уверен, что вместе "с формированием ответственного отношения самих собственников к жилому фонду" в сфере управления домами необходимо существенно упростить процедуру отзыва лицензии у недобросовестных управляющих компаний. По его словам, нужно поддерживать переход на профессиональные стандарты в жилищно-коммунальной отрасли, стимулируя повышение квалификации сотрудников предприятий.

Поручения главы правительства кабмину

Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минстрою, Минэкономразвития и МВД РФ подготовить совместно с органами государственной власти субъектов предложения, направленные на урегулирование ситуации, связанной со строительством зданий, нежилые помещения в которых используются для постоянного проживания граждан. Кроме того, премьер-министр поставил задачу подготовить предложения о целесообразности дополнительного законодательного регулирования вопросов, связанных с использованием жилых помещений в многоквартирных домах для предоставления гостиничных услуг.

Комментируя соответствующие поручения, первый зампред комитета Госдумы по ЖКХ отметил, что федеральное законодательство "в настоящее время не содержит прямого запрета на использование жилых помещений для временного проживания, следовательно, и для оказания гостиничных услуг". Однако с этим связано появление большого количества хостелов в многоквартирных домах в крупных городах, "где развитию туризма придается огромное значение". Поэтому, по его словам, выработана позиция "использовать жилые помещения под размещение хостелов только с согласия общего собрания собственников, принятого большинством голосов". При этом "решение собрания не может быть принято, если возражает хотя бы один из собственников примыкающих жилых помещений".

Для решения проблемы проживания граждан в нежилых помещениях депутат предложил создать рабочую группы из представителей различных комитетов Госдумы. "Для "легализации" апартаментов требуется внесение изменений в целый комплекс отраслей законодательства, в частности в миграционное, чтобы предусмотреть регистрацию граждан, земельное, жилищное, в том числе в отношении управления многоквартирными домами", - пояснил политик, подчеркнув, что "в настоящее время данный вопрос прорабатывается". По его словам, Москва и другие крупные города "увешаны рекламными щитами о продаже апартаментов", но существует ряд ограничений, поскольку до сих пор с юридической точки зрения апартаменты являются нежилыми. "Хотя это, безусловно, современные и качественные здания", - считает Сидякин.