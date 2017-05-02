СМИ: Украина с 1 мая почти в два раза увеличила импорт газа из ЕС

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КИЕВ, 2 мая. /ТАСС/. Украина с 1 мая 2017 года увеличила импорт газа из ЕС до 35,3 млрд кубометров в сутки, что позволило увеличить закачку газа в подземные газовые хранилища (ПГХ). Об этом сообщило агентство УНН.
"Суточный объем закачки увеличен в два раза до 41 млн куб. м (в ПГХ - ред.)", - цитирует агентство пресс-секретаря компании "Укратрансгаз" Максима Белявского.
По данным агентства, в мае заявка на импорт увеличена в два раза, при этом большую часть - 32,5 млн кубометров газа - Украина получает из Словакии.
Отопительный сезон 2016-2017 годов Украина начала с запасом газа в объеме 14,7 млрд кубометров при заполненности ПХГ на 48%. В марте в ПГХ оставалось около 8 млрд кубометров газа, а в "Укратрансгазе" заявили о начале ежедневной закачки в хранилища 4,5 млн кубометров газа. В конце апреля в компании не исключали возможного увеличения импорта газа из ЕС.