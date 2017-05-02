В Белоруссии приравняют электронные сигареты к табачным изделиям

МИНСК, 2 мая. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал предложение приравнять электронные сигареты к табачным изделиям по обороту и условиям курения. Об этом сообщила его пресс-служба после совещания у главы государства, на котором рассматривался проект декрета о государственном регулировании оборота табачных изделий и электронных систем курения.

"Президент поддержал предложение приравнять электронные сигареты к табачным изделиям, но поручил доработать предлагаемые нормы с учетом общественного мнения, а также предусмотреть эффективные механизмы контроля за соблюдением законодательства", - отметила пресс-служба.

Со свой стороны начальник управления организации торговли и услуг Министерства антимонопольного регулирования и торговли Виолетта Брезовская отметила, что до настоящего времени в Белоруссии этот вопрос не был урегулирован. "Основная новация в том, что мы приравниваем к обороту и условиям курения табачных изделий электронные системы курения и жидкости для них", - отметила Брезовская.

По ее словам, электронные сигареты набирают все большую популярность, поэтому было принято решение распространить "ограничения и нормы, которые действуют в отношении табачных изделий, и на электронные системы курения".

В планах властей запретить рекламу электронных сигарет и их продажу несовершеннолетним. Для продажи табачных изделий и их электронных аналогов будут определены специальные места. В министерстве также считают целесообразным запретить курение на пляжах, в лифтах и автомобилях в присутствии детей до 14 лет.