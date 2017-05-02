Потери General Motors от остановки завода в Венесуэле составят до $100 млн

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Американская автомобилестроительная корпорация General Motors объявила об исключении из консолидированной финансовой отчетности своего завода в Венесуэле. Как пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС представитель финансового департамента корпорации Том Хендерсон, "возможные потери оцениваются в сумму до $100 млн и нам, вероятно, придется исключить эту сумму из финансовой отчетности".

Исключение предприятия из консолидированной финансовой отчетности (деконсолидация) последовало после того, как венесуэльские судебные власти взяли 18 апреля под свой контроль завод дочернего предприятия GMV (General Motors Venezolana) в городе Валенсия на севере страны, где работают более 2,5 тысячи человек и выпускается продукция для 79 дилеров. В результате этих действий была прекращена производственная деятельность и прерваны трудовые отношения с работниками.

На прошлой неделе General Motors подала апелляцию в Верховный суд Венесуэлы. Хендерсон воздержался от прогнозов по поводу того, как скоро может быть принято решение по этому вопросу. В то же время в заявлении корпорации, размещенном на ее сайте, указывается, что в случае благоприятного для компании решения все те юридические причины, которые привели к взятию предприятия под контроль судебными властями южноамериканской страны, будут аннулированы.

Как указывается далее в заявлении, General Motors выразила готовность провести переговоры с представителями правительства и лидерами профсоюзов Венесуэлы, чтобы обсудить условия, на которых производство на заводе может быть возобновлено, однако на основе новой, жизнеспособной бизнес-модели.