Инвесторы предпочли акции "Газпрома" бумагам "Сбербанка" из-за дивидендной идеи

МОСКВА, 2 мая. /Корр. ТАСС Мари Месропян, Никита Жарков/. Объем торгов акциями "Газпрома" на Московской бирже продолжает превышать объем торгов обыкновенными акциями Сбербанка, следует из данных торгов Московской биржи: к 17:30 мск инвесторы наторговали бумагами газовой монополии на 41,5 млрд руб., а обыкновенными акциями Сбербанка - на 28 млрд руб.

"Всю прошлую неделю объемы торгов с акциями "Газпрома" на Московской бирже превышали объемы торгов по "обычкам" Сбербанка - такое случается редко. "Газпром" определенно собирают», - считает аналитик "ВТБ 24" Станислав Клещев.

Причина - возможность выплаты дивидендов "Газпромом" в размере 50% от прибыли по МСФО, объясняет Клещев: "По сути у бумаги появилась инвестиционная идея, которой раньше не было. За счет дивидендной истории ее инвестиционная привлекательность реанимировалась".

По словам Клещева, "Газпром" тратит денежный поток на строительство новых трубопроводов, то есть на то, чтобы удержать долю на рынке. "Это не инвестиция в расширение рынка, а только на удержание доли, переориентация с европейского на азиатский рынок", - отметил он.

Президент РФ Владимир Путин одобрил предложение о выплате в основном госкомпаниями дивидендов в размере 50% от прибыли, сообщил 27 апреля первый вице-премьер Игорь Шувалов. Пока что есть только одно исключение - "Роснефть", которая заплатит 35% от прибыли по МСФО. При этом правление "Газпрома" в середине апреля предложило совету директоров рекомендацию по дивидендам на уровне прошлого года - 7,89 руб. на акцию (24% прибыли от МСФО, всего 186,8 млрд руб.).

Акционеры Сбербанка в этом году получат рекордные дивиденды - 135 млрд руб., это 25% от чистой прибыли по МСФО. Такую рекомендацию дал акционерам наблюдательный совет госбанка.

Представитель первого вице-премьера Игоря Шувалова отказался комментировать, есть ли окончательное решение по дивидендам "Газпрома". ТАСС ожидает комментариев представителей "Газпрома".