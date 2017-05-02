"Аэрофлот" в I квартале сократил чистый убыток по РСБУ на 24%

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. "Аэрофлот" в январе - марте 2017 года сократил чистый убыток по РСБУ на 24% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 2,3 млрд рублей, следует из отчета компании.
Выручка авиаперевозчика увеличилась на 0,7% - до 87,78 млрд рублей, себестоимость продаж - на 6,7%, до 89,5 млрд рублей.
За отчетный период "Аэрофлот" получил операционный убыток в 1,72 млрд рублей против операционной прибыли в 3,28 млрд рублей годом ранее.
Активы авиакомпании на конец марта 2017 года увеличились на 9,9% по отношению к концу 2016 года и составили 194,83 млрд рублей. Совокупные обязательства выросли на 20,4% - до 117,15 млрд рублей.
Как сообщалось, по итогам первого квартала группа "Аэрофлот" увеличила перевозку пассажиров на 14,2% - до 10,3 млн человек. В том числе авиакомпания "Аэрофлот" продемонстрировала рост пассажироперевозок на 12,6% - до 7 млн человек.
В группу "Аэрофлот" входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и "Аврора".