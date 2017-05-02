"Роснефть" и "Башнефть" подали иск о взыскании с АФК "Система" более 106 млрд рублей

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск нефтяной компании "Роснефть" и перешедшей в октябре 2016 года под ее контроль "Башнефти" к АФК "Система" о взыскании более 106,6 млрд рублей, говорится в материалах суда.

Согласно данным арбитража, иск зарегистрирован, но пока не принят к производству. Ответчиками выступают АО "Система-Инвест" и АФК "Система". Подробностей дела не сообщается. В "Роснефти" пока не комментируют подачу иска.

Официальный представитель АФК "Система" не стал комментировать ТАСС ситуацию, поскольку компания никаких исков не получала.

"Роснефть" в октябре 2016 года приобрела около 50,1% акций "Башнефти" за 329,7 млрд рублей. После оферты миноритариям "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".

В конце декабря 2016 года "Роснефть" купила у АФК "Система" 100% нефтесервисной компании "Таргин". Сумма сделки составила 4,1 млрд рублей. "Таргин" была образована в результате объединения нефтесервисных активов, купленных АФК "Система" у "Башнефти" в 2013 году.

Позже, после покупки контрольного пакета акций "Башнефти", глава "Роснефти" Игорь Сечин заявлял, что "есть подрядчики, которые были выведены из состава "Башнефти" при оценке этих активов в 8 млрд рублей, выведены почему-то были за 4 млрд рублей". Представитель АФК "Система" в свою очередь ответил на это, что АФК "Система" приобретала сервисные активы у "Башнефти" по рыночной цене, определенной независимым оценщиком.

"Башнефть" в 2005-2014 годах входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, в октябре 2014 года возвращена в государственную собственность.

В апреле 2014 года Главное следственное управление СК РФ возбудило в отношении Урала Рахимова уголовное дело по обвинению в том, что он использовал служебное положение своего отца и организовал хищение контрольных пакетов акций ряда компаний, в том числе "Башнефти", общей стоимостью более 130 млрд рублей. Затем он продал ценные бумаги АФК "Система" и другим юридическим лицам по заниженной стоимости. Следствие считало, что "Система" приобрела пакет акций башкирского ТЭК дешевле договорной цены на $500 млн.

В сентябре того же года СК предъявил обвинение председателю совета директоров АФК "Система" Владимиру Евтушенкову по ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 174 УК РФ ("Организация легализации имущества, приобретенного преступным путем") по делу о продаже "Башнефти", позже с него были сняты обвинения. Тогда же Арбитражный суд Москвы по заявлению Генпрокуратуры принял обеспечительные меры и наложил арест на акции "Башнефти", принадлежащие АФК "Система" и ЗАО "Система-Инвест".

Позже Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к АФК "Система" о возвращении в госсобственность акций "Башнефти". В своем решении суд обязал списать в собственность РФ со счета структур АФК "Система" 73,94% акций "Башнефти". После того, как акции "Башнефти" были переданы государству, в декабре 2014 года Евтушенков был отпущен из-под домашнего ареста. Спустя несколько дней президент РФ Владимир Путин заявил, что обвинение против Евтушенкова снято.