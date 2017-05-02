Глава РСПП: нужно предусмотреть поддержку бизнеса, которому невыгоден налоговый маневр

БЕРЛИН, 2 мая. /ТАСС/. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин считает необходимым предусмотреть возможность точечной поддержки тех секторов экономики, для которых налоговый маневр окажется невыгодным. Об этом глава РСПП сообщил ТАСС в кулуарах саммита "деловой двадцатки" в Берлине.

"Любые налоговые маневры должны просчитывать и с точки зрения того, у каких секторов и компаний плюсы, у каких минусы. И, если решится власть на большой налоговый маневр, надо смотреть, как точечную поддержку оказать тем секторам экономики, которым налоговый маневр будет невыгоден", - сказал Шохин.

Кроме того президент РСПП отметил, что время для подготовки предложений по поддержке таких секторов экономики еще есть.

"Поскольку решения о налоговом маневре не принято, а я не исключаю, что не будет принято в ближайший год, у нас есть время посчитать, каким образом оказать поддержку", - сказал Шохин.

Ранее Минфин РФ предложил рассмотреть возможность налогового маневра, в рамках которого предусматривается снижение страховых взносов до 22% и увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% при одновременном сохранении существующих льгот по НДС.