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Резервный фонд за апрель вырос на 2%

Экономика и бизнес
2 мая, 20:02 UTC+3

ФНБ увеличился на 1,4%, сообщили в Минфине

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Резервный фонд за апрель вырос на 2% - до 931,25 млрд руб., Фонд национального благосостояния (ФНБ) - на 1,4%, до 4,193 трлн руб.

Об этом говорится в материалах Минфина.

За март 2017 года Резервный фонд снизился на 2% - до 912,95 млрд руб., ФНБ - на 1,7%, до 4,134 трлн руб.

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