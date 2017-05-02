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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Резервный фонд за апрель вырос на 2% - до 931,25 млрд руб., Фонд национального благосостояния (ФНБ) - на 1,4%, до 4,193 трлн руб.
Об этом говорится в материалах Минфина.
За март 2017 года Резервный фонд снизился на 2% - до 912,95 млрд руб., ФНБ - на 1,7%, до 4,134 трлн руб.