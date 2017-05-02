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Иск "Роснефти" к АФК "Система" связан с обесценением "Башнефти"

Экономика и бизнес
2 мая, 21:18 UTC+3

Сумма иска составляет 106,6 млрд рублей

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Михаил Леонтьев

Михаил Леонтьев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Иск "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система" на 106,6 млрд рублей связан с действиями бывшего владельца башкирской компании, которые привели, по мнению "Роснефти", к обесценению актива. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

"Мы считаем, что были совершены действия и манипуляции, которые уменьшили стоимость "Башнефти", - сказал он.

Ранее сообщалось о регистрации иска Арбитражным судом Москвы. Согласно данным арбитража, иск зарегистрирован, но пока не принят к производству. Ответчиками выступают АО "Система-инвест" и АФК "Система". Подробности дела не разглашаются.

Официальный представитель АФК "Система" не стал комментировать ТАСС ситуацию, поскольку компания никаких исков не получала.

С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, в октябре 2014 года была возвращена в государственную собственность. "Роснефть" в октябре 2016 года приобрела около 50,1% акций "Башнефти" за 329,7 млрд рублей. После оферты миноритариям "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".

Претензии к "Таргину"

В 2013 году АФК "Система" купила у "Башнефти" нефтесервисные активы, объединенные в компанию "Таргин". Глава "Роснефти" Игорь Сечин после покупки контрольного пакета акций "Башнефти" заявлял, что из состава этой компании за 4 млрд рублей были выведены активы, стоимость которых была оценена в 8 млрд рублей. В ответ представитель АФК "Система" заявил, что сервисные активы у "Башнефти" приобретались по рыночной цене, определенной независимым оценщиком. В конце декабря 2016 года "Роснефть" купила у АФК "Система" 100% компании "Таргин", сумма сделки составила 4,1 млрд рублей.

Смотрите также

"Роснефть" и "Башнефть" подали иск о взыскании с АФК "Система" более 106 млрд рублей

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