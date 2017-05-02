Путин и Бибилов обсудили отмену НДС на ввозимые в РФ товары из Южной Осетии

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ЦХИНВАЛ, 2 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и избранный президент Южной Осетии Анатолий Бибилов обсудили отмену НДС на ввозимые в РФ югоосетинские товары, сообщил журналистам Бибилов по итогам встречи.
"В ходе встречи был поднят вопрос возможности выплат по сберегательным вкладам советского времени, отмены НДС на товары, произведенные в Южной Осетии и ввозимые в Российскую Федерацию. Кроме того, в ходе встречи было предложено проработать вопрос реализации прав российских граждан в Южной Осетии на материнский капитал", - сказал Бибилов, чьи слова привела его пресс-служба.
Избранный президент республики также рассказал, что на встрече обсуждались упрощение порядка получения жителями Южной Осетии российского гражданства и создание совместного предприятия с "Роснефтью".