ЦБ дал старт рынку форекс в России

Москва, 2 мая. /корр. ТАСС Мари Месропян/. Банк России согласовал первый базовый стандарт работы на финансовом рынке - он касается единых правил совершения операций для форекс-дилеров, говорится в сообщении ЦБ. Это ключевой стандарт - именно благодаря ему форекс-дилеры смогут начать полноценную работу в России после более чем полутора лет перерыва.

Форекс - это международный рынок обмена валюты. На нем присуствуют большое количество участников, каждый из которых выставляет свою цену (котировку). За счет этого котировки меняются каждую секунду, что дает многим инвесторам возможность вести спекулятивную торговлю и получать небольшую прибыль от незначительного изменения котировок при покупке и продаже актива.

В России рынок форекс формально появился лишь 1 октября 2015 г., когда вступил в силу регулирующий эту отрасль закон. До появления закона форекс-дилеры предоставляли услуги россиянам из офшорных юрисдикций, то есть физическое лицо заключало контракт с иностранной компанией. Обычно такие компании зарегистрированы на Кипре, Британских Виргинских островах и т.д.

ЦБ решил начать регулирование рынка форекс в России, чтобы защитить граждан - регулятору поступали множество жалоб на потерю денежных средств, но Банк России не имел способа воздействовать на участников рынка. Теперь по закону о рынке форекс компания обязана создать юридическое лицо в России, которое должно получить лицензию ЦБ, вступить в признанную Банком России саморегулируемую организацию (СРО) и наконец, зарегистрировать в этой СРО свой рамочный договор, который заключается с клиентом.

Почему форекс-дилеры до сих пор не могли начать работу

Почти полтора года ушло на то, чтобы получить лицензии и зарегистрировать СРО в ЦБ. Ассоциация форекс-дилеров (АФД) была внесена в реестр СРО регулятором в октябре 2016 г. – ее членами являются семь из восьми лицензированных форекс-дилеров: "Финам форекс", "Телетрейд", "Трастфорекс", "Форекс Клуб", "ВТБ 24 Форекс", Альпари Форекс" и "Фикс Трейд". После этого АФД и представители ЦБ начали разработку четырех базовых страндартов, в том числе стадарта правил совершения операций.

"Теперь форекс-дилеры смогут официально начать предоставлять свои услуги через 10 дней после публикации базового стандарта и регистрации рамочного договора в СРО", - объяснил руководитель АФД Евгений Машаров. В будущем будут утверждены стандарты управления рисками, корпоративного управления, а также защиты прав и интересов получателей финансовых услуг.

По словам директора "Альпари Форекс" (российская "дочка" Alpari) Гузель Мирзеевой, в базовом стандарте прописаны 49 валютных пар, которые будут доступны российским клиентам. Также документ описывает все основные термины, определения и ключевые операции форекс-дилеров, такие как: операции, связанные с исполнением отдельных договоров с клиентами в рамках рамочного договора; выставление форекс-дилером котировок; подача клиентами заявок на заключение отдельных договоров; расчет размера обязательств клиента; предоставление клиентами обеспечения; проведение расчетов с клиентами, перечислила Мирзеева.