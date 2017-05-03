СМИ: Саудовская Аравия проведет размещение акций Saudi Aramco в 2018 году

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 3 мая. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Первичное размещение акций государственной нефтяной компании Saudi Aramco пройдет в 2018 году. Об этом сообщил заместитель наследного принца, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в интервью телеканалу Al Arabiya.

"Продажа 5% акций компании Saudi Aramco запланирована на 2018 год", - подтвердил Мухаммед бен Сальман, возглавляющий Совет по экономическим вопросам и развитию при правительстве Саудовской Аравии, ответственный за решение о проведении операции. "Доходы от продажи (ценных бумаг) придадут импульс развитию экономики и помогут создать дополнительные рабочие места", - отметил он.

Прибыль от операции ляжет в основу крупнейшего в мире суверенного фонда, о планах по созданию которого принц объявил в апреле минувшего года в рамках реализации долгосрочной стратегии по диверсификации экономики королевства "Видение-2030". Активы общественного фонда могут превысить $2 трлн.