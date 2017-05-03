Apple сообщила о снижении продаж iPhone при росте выручки

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская компания Apple вновь зафиксировала снижение объемов продаж смартфонов iPhone, при этом ее выручка выросла. Об этом свидетельствует опубликованная во вторник ее корпоративная отчетность за второй квартал 2017 финансового года.

За три месяца, завершившиеся 1 апреля этого года, было продано около 50,8 млн смартфонов, общая выручка составила $52,9 млрд, а чистая прибыль - $11 млрд. По сравнению с данными за второй квартал 2016 финансового года, первый показатель продемонстрировал снижение, а последние два - рост. В указанный период Apple удалось реализовать 51,2 млн iPhone, выручка равнялась $50,6 млрд, а прибыль - $10,5 млрд.

При этом аналитики прогнозировали, что Apple представит более позитивные результаты. Специалисты американской исследовательской компании FactSet Research Systems, в частности, ожидали, что во втором квартале будет продано не меньше 52 млн смартфонов iPhone. Опрошенные агентством Reuters экономисты полагали, что выручка составит порядка $52 млрд.

Незадолго до публикации корпоративной отчетности во вторник рыночная капитализация Apple на время увеличилась до рекордной отметки $774,9 млрд. Позже показатель несколько снизился. По последним оценкам финансового подразделения телекомпании CNN, капитализация компании на момент завершения фондовых торгов в США составила примерно $769 млрд.

Объемы продаж iPhone непрерывно росли на протяжении примерно восьми лет с момента появления этих устройств на рынке. О снижении данного показателя впервые было объявлено 26 апреля 2016 года, когда Apple представила корпоративную отчетность. Таким образом, тенденция к сокращению продаж указанных устройств продолжилась.

Примерно две трети выручки компании приходилось в последние годы на реализацию iPhone. Представители Apple ранее неоднократно заявляли о необходимости уменьшить зависимость от данной продукции. Глава Apple Тим Кук отмечал, что рассчитывает на повышение спроса на иные высокотехнологичные устройства в будущем, а также на увеличение прибыли от различных сервисов, в том числе музыкального Apple Music.