Всемирный банк предоставил Украине заем на $150 млн

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ВАШИНГТОН, 3 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Всемирный банк (ВБ) решил предоставить Украине новый заем на $150 млн. Как стало известно корреспонденту ТАСС из осведомленных источников в Банке, решение было принято во вторник на заседании Совета директоров организации.
Заем предоставляется Экспортно-импортному банку Украины под суверенные гарантии Киева. Ранее Укрэксимбанк сообщал, что цель данного проекта - расширение доступа к долгосрочному финансированию для "экспортно ориентированных малых и средних предприятий".
Изначально проект предполагалось утвердить по упрощенной процедуре, без обсуждения, 31 марта. Однако, затем по руководство ВБ решило, что новый заем необходимо все же обсудить на заседании Совета директоров в обычном порядке. Теперь это и было сделано.