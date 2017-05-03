"Известия": МЭР поддерживает идею рассекретить часть правительственных документов

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития поддерживает предложение бизнеса снять гриф "Для служебного пользования" (ДСП) с правительственных документов, не содержащих государственную тайну. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на представителя министерства.

"Минэкономразвития поддерживает данную инициативу. В настоящее время прорабатываются детали, связанные с возможностью закрепления такого правила", - сказал представитель МЭР, чьи слова приводит издание.

Собеседник "Известий" отметил, что гриф "Для служебного пользования" не должен ставиться на документах массового характера.

Предложение о снятии пометки "ДСП" с бумаг, не содержащих гостайны, было направлено в конце февраля премьер-министру Дмитрию Медведеву Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), "Деловой Россией", "Опорой России" и Торгово-промышленной палатой. На данный момент этим грифом помечаются многие документы Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга, что исключает возможность их общественного обсуждения и влияния участников рынка на их содержание в процессе подготовки, отмечает газета.