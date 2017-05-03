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СМИ: Китай к 2020 году создаст поезд с максимальной скоростью 400 км/ч

Экономика и бизнес
3 мая, 5:44 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев

Отмечается, что новый поезд позволит снизить среднее потребление энергии на пассажира на 10% по сравнению с нынешними передовыми локомотивами

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ПЕКИН, 3 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайская корпорация железнодорожного подвижного состава (CRRC) работает над созданием к 2020 году сверхбыстрого поезда, который будет способен развивать скорость до 400 км/ч. Об этом сообщила газета China Daily.

"При разработке и производстве мы применим новые материалы, такие как углеродная нить и алюминиевый сплав. Они позволят снизить весовую нагрузку, повысить энергетическую эффективность", - рассказал журналистам Цяо Фэн - старший инженер "Чанчуньской компании железнодорожного транспорта", курирующей проект и принадлежащей CRRC.

По его словам, новый поезд позволит снизить среднее потребление энергии на пассажира на 10% по сравнению с нынешними передовыми локомотивами, развивающими скорость до 350 км/ч.

"CRRC также планирует поставлять эти поезда на экспорт", - добавил специалист.

Как отмечают китайские обозреватели, новинка должна усилить степень интеграции стран, имеющих непосредственное отношение к инициативе правительства КНР "пояс и путь" (Экономический пояс Шелкового пути и Морской шелковый путь XXI века - прим. ТАСС).

"Сюда относится множество рынков - Средней и Южной Азии, Ближнего Востока, а также Восточной Европы, - пояснил представитель Государственного комитета по делам развития и реформ Фэн Хао. - В итоге многие страны этих регионов окажутся в меньшей зависимости от автотранспорта".

Локомотив будет опробован на отрезке железнодорожного участка Пекин-Шэньян, который планируется подготовить для нового состава к концу 2019 года.

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