СМИ: Китай к 2020 году создаст поезд с максимальной скоростью 400 км/ч

Трамп усомнился в словах Клинтон о виновных в ее поражении на выборахМеждународная панорама 3 мая, 6:24
"Известия": потребление спиртного в России в 2016 году снизилосьОбщество 3 мая, 5:31
Определились все участники плей-офф чемпионата мира по пляжному футболуСпорт 3 мая, 4:51
"Рейнджерс" победили "Оттаву" в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛСпорт 3 мая, 4:39
NY Post: американская журналистка, критиковавшая Трампа, будет модератором на ПМЭФМеждународная панорама 3 мая, 3:27
Всемирный банк предоставил Украине заем на $150 млнЭкономика и бизнес 3 мая, 2:37
Apple сообщила о снижении продаж iPhone при росте выручкиЭкономика и бизнес 3 мая, 2:19
Парламент Великобритании распущен в преддверии досрочных всеобщих выборовМеждународная панорама 3 мая, 2:08
Зидан: "Реалу" придется бороться за выход в финал ЛЧ в ответной игре с "Атлетико"Спорт 3 мая, 2:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 3 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайская корпорация железнодорожного подвижного состава (CRRC) работает над созданием к 2020 году сверхбыстрого поезда, который будет способен развивать скорость до 400 км/ч. Об этом сообщила газета China Daily.
"При разработке и производстве мы применим новые материалы, такие как углеродная нить и алюминиевый сплав. Они позволят снизить весовую нагрузку, повысить энергетическую эффективность", - рассказал журналистам Цяо Фэн - старший инженер "Чанчуньской компании железнодорожного транспорта", курирующей проект и принадлежащей CRRC.
По его словам, новый поезд позволит снизить среднее потребление энергии на пассажира на 10% по сравнению с нынешними передовыми локомотивами, развивающими скорость до 350 км/ч.
"CRRC также планирует поставлять эти поезда на экспорт", - добавил специалист.
Как отмечают китайские обозреватели, новинка должна усилить степень интеграции стран, имеющих непосредственное отношение к инициативе правительства КНР "пояс и путь" (Экономический пояс Шелкового пути и Морской шелковый путь XXI века - прим. ТАСС).
"Сюда относится множество рынков - Средней и Южной Азии, Ближнего Востока, а также Восточной Европы, - пояснил представитель Государственного комитета по делам развития и реформ Фэн Хао. - В итоге многие страны этих регионов окажутся в меньшей зависимости от автотранспорта".
Локомотив будет опробован на отрезке железнодорожного участка Пекин-Шэньян, который планируется подготовить для нового состава к концу 2019 года.