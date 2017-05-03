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РСПП получил право на арбитраж

Экономика и бизнес
3 мая, 7:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

В справке отмечено, что принятые решения направлены на совершенствование института третейского разбирательства в России

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Правительство РФ предоставило право на арбитраж Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) и автономной некоммерческой организации "Институт современного арбитража", соответствующие распоряжения опубликованы на сайте кабмина.

"Распоряжениями №798-р и №799-р права на арбитраж предоставлены Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей" (РСПП) и АНО "Институт современного арбитража" соответственно", - говорится в справке к документам.

Уточняется, что для осуществления этих функций при обеих организациях созданы арбитражные центры.

"Принятые решения направлены на совершенствование института третейского разбирательства в России", - отмечается в справке.

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