РСПП получил право на арбитраж

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Правительство РФ предоставило право на арбитраж Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) и автономной некоммерческой организации "Институт современного арбитража", соответствующие распоряжения опубликованы на сайте кабмина.

"Распоряжениями №798-р и №799-р права на арбитраж предоставлены Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей" (РСПП) и АНО "Институт современного арбитража" соответственно", - говорится в справке к документам.

Уточняется, что для осуществления этих функций при обеих организациях созданы арбитражные центры.

"Принятые решения направлены на совершенствование института третейского разбирательства в России", - отмечается в справке.