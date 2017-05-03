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СМИ: китайская компания купила самый высокий небоскреб Лондона за $1,5 млрд

Экономика и бизнес
3 мая, 8:13 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев

Ожидается, что за счет ренты Leadenhall Building будет приносить новому владельцу прибыль в размере $51,9 млн

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ПЕКИН, 3 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайский холдинг CC Land приобрел самый высокий лондонский небоскреб Leadenhall Building за 1,1 млрд фунтов ($1,5 млрд). Об этом сообщила газета China Daily.

"Такой шаг объясняется стремлением девелоперов к диверсификации инвестиций как по территориальному признаку, так и по специфике бизнес-модели", - комментируют факт покупки аналитики издания.

Ожидается, что за счет ренты здание будет приносить компании прибыль в размере 40,2 млн фунтов ($51,9 млн).

Небоскреб достигает 225 метров в высоту и был выставлен на продажу в связи с просроченным долгом его владельца, компании British Land and Canada's Oxford Properties, в размере 12,7 млн фунтов ($17,3 млн).

Штаб-квартира CC Land базируется в специальном административном районе Китая (САР) Гонконге. В последнее время холдинг совершил несколько сделок по приобретению недвижимости за рубежом. В частности, в 2016 году компания купила за 290 млн фунтов 50-метровое 12-этажное здание в британской столице на One Kingdom Street, а также выплатила порядка 35% от стоимости офисного центра в Австралии в размере $15,6 млн.

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