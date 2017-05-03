"Евраз" продает Находкинский порт своему акционеру Lanebrook Limited за $354,4 млн

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. "Евраз" подписала соглашение о продаже своего порта в городе Находка ОАО "Евраз Находкинский морской торговый порт" своему основному акционеру - Lanebrook Limited - за $354,4 млн, сообщается в пресс-релизе "Евраза".
Доходы от сделки будут, в том числе, направлены на снижение долга компании и улучшение ее финансового состояния.
"Независимые члены совета директоров "Евраза" единогласно считают, что продажа Находкинского порта стратегически обоснована и позволит получить выгоду от продажи порта, при этом сохраняя мощности по обработке грузов компании на ближайшие пять лет. Независимые члены совета директоров уверены, что сделка является для "Евраза" экономически выгодной и позволит компании продолжить успешно снижать уровень долга", - цитирует пресс-служба слова члена совета директоров "Евраза" Майкла Пита.
Кроме того, в рамках сделки "Евраз" и Находкинский порт заключили соглашение о перевалке грузов, в соответствии с которым "Евраз" обязуется поставлять, а Находкинский порт обрабатывать грузы (уголь и металлы) в определенном объеме и по определенным тарифам в течение пяти лет.
Находкинский порт - одна из крупнейших стивидорных компаний на Дальнем Востоке России. "Евраз" приобрел 91% акций порта в 2003 году, а в 2007 году выкупил оставшуюся часть. Возможности порта позволяют выгружать до 500 вагонов с разными грузами в сутки. По итогам 2016 года общий грузооборот порта составил порядка 10 млн т груза. На 31 декабря 2016 года общая стоимость активов Находкинского порта составила около $50 млн, а чистая прибыль $44,5 млн.