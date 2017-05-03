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Курс доллара на Московской бирже вырос до 57,08 руб.

Экономика и бизнес
3 мая, 10:05 дата обновления: 3 мая, 10:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Курс евро составил 62,34 руб.

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек и достиг 57,08 рубля. Курс евро увеличился на 4 коп., составив 62,34 руб. Индекс ММВБ на открытии торгов уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2% и составил 2023,76 пункта.

Индекс РТС снизился на 0,1%, до 1118,91 пункта.

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