Крымский РНКБ объявил о запуске автокредитования на полуострове

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) объявил о запуске автокредитования на Крымском полуострове. Об этом сообщила пресс-служба банка.
"РНКБ Банк запускает первые специализированные кредитные программы на приобретение автомобилей… Подать заявку на приобретение автомобиля в кредит в РНКБ может любой гражданин РФ с постоянной занятостью в возрасте до 66 лет", - говорится в сообщении.
Ранее крымчане для покупки автомобилей брали в крымских банках в основном потребительские кредиты. За три года с момента воссоединения Крыма с РФ только РНКБ выдал жителям полуострова на покупку личных транспортных средств более 15 тыс. потребительских кредитов более чем на 4 млрд рублей, отметили в пресс-службе банка.
"В настоящее время банк заключил договоры с 21 крупнейшим автосалоном Крыма и Севастополя", - отметили в кредитной организации.
По данным РНКБ, в топ-5 самых продаваемых новых машин на полуострове за 2016 год вошли автомобили таких марок, как ВАЗ (доля рынка 27%), Volkswagen (14%), Hyundai (12%), KIA (10,4%), Skoda (5,7%).