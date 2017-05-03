Эрдоган призвал РФ срочно снять все торговые ограничения

АНКАРА, 3 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган считает необходимым, чтобы Россия сняла торговые санкции в отношении Турции в целях окончательной нормализации отношений. Об этом он заявил в Анкаре перед вылетом в Сочи, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Если мы хотим достичь торгового оборота в $100 млрд, то нам надо срочно и полностью снять все эти ограничения. Мы хотим, чтобы это произошло, мы с господином Путиным прилагаем большие усилия для решения существующих вопросов и для возвращения отношений на прежний уровень", - сказал он.

Эрдоган назвал "самым большим препятствием" перед эффективным развитием торговых отношений введенные Россией ограничения. "Эти ограничения являются самым большим препятствием перед успешным развитием нашего экономического сотрудничества с РФ. Ранее наши министры обсуждали тему снятия санкций, я с Путиным буду это обсуждать. Снятие ограничений - самое главное условие для достижения $100 млрд торгового баланса", - сказал он.

Эрдоган отметил, что Турция "стремится сбалансировать торгово-экономическое сотрудничество с РФ" из-за того, что импортно-экспортный баланс все еще в пользу России. Он также добавил, что для эффективного развития отношений "необходимо снять и визовые ограничения".