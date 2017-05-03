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Единоразовая выплата пенсионерам замедлила сокращение реальных располагаемых доходов

Экономика и бизнес
3 мая, 12:14 дата обновления: 3 мая, 12:22 UTC+3

Снижение показателя, по данным Банка России, замедлилось в I квартале текущего года до 0,2%

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Сокращение реальных располагаемых доходов населения за I квартал 2017 года замедлилось до 0,2%, что во многом обусловлено проведением единоразовой выплаты пенсионерам в январе текущего года. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Центрального банка РФ.

"Рост оплаты труда и индексация пенсий не компенсировали падения прочих доходов, и реальные располагаемые денежные доходы населения в марте 2017 года оставались на уровне конца 2016 года. При этом в целом за I квартал 2017 года сокращение показателя в годовом выражении замедлилось до 0,2%, что во многом обусловлено проведением единоразовой выплаты пенсионерам в январе текущего года", - говорится в обзоре ЦБ.

В феврале 2017 года была проведена индексация пенсий и социальных пособий на 5,4%, отмечается в материале Банка России.

В феврале - марте 2017 года годовой темп прироста реальной заработной платы стабилизировался на умеренном уровне - 1-1,5%, говорится в обзоре Центробанка.

Единоразовая выплата пенсионерам в размере 5000 руб. была проведена в качестве замены доиндексации пенсий на уровень инфляции. В феврале 2016 года пенсии в РФ были проиндексированы только на 4% при фактической инфляции за 2015 год в 12,9%. Соответственно, доиндексация в сентябре по старым правилам должна была составить 8,9%. По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, единоразовая выплата дала примерно 3% дополнительной индексации пенсий.

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