Единоразовая выплата пенсионерам замедлила сокращение реальных располагаемых доходов

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Сокращение реальных располагаемых доходов населения за I квартал 2017 года замедлилось до 0,2%, что во многом обусловлено проведением единоразовой выплаты пенсионерам в январе текущего года. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Центрального банка РФ.

"Рост оплаты труда и индексация пенсий не компенсировали падения прочих доходов, и реальные располагаемые денежные доходы населения в марте 2017 года оставались на уровне конца 2016 года. При этом в целом за I квартал 2017 года сокращение показателя в годовом выражении замедлилось до 0,2%, что во многом обусловлено проведением единоразовой выплаты пенсионерам в январе текущего года", - говорится в обзоре ЦБ.

В феврале 2017 года была проведена индексация пенсий и социальных пособий на 5,4%, отмечается в материале Банка России.

В феврале - марте 2017 года годовой темп прироста реальной заработной платы стабилизировался на умеренном уровне - 1-1,5%, говорится в обзоре Центробанка.

Единоразовая выплата пенсионерам в размере 5000 руб. была проведена в качестве замены доиндексации пенсий на уровень инфляции. В феврале 2016 года пенсии в РФ были проиндексированы только на 4% при фактической инфляции за 2015 год в 12,9%. Соответственно, доиндексация в сентябре по старым правилам должна была составить 8,9%. По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, единоразовая выплата дала примерно 3% дополнительной индексации пенсий.