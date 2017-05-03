"Яндекс" договорился с Минкомсвязью об использовании госданных о дорогах РФ

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Министерство связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) России договорилась с интернет-компанией "Яндекс" об использовании открытых данных о дорогах в геосервисах компании. О подписании соглашения сообщил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров в ходе годовой расширенной коллегии ведомства.

По словам министра, Минкомсвязь в рамках проекта "Безопасные дороги" сотрудничает, в том числе, с Минтрансом, МВД и МЧС. "По сути, мы консолидировали определенные государственные данные, предоставили их в режиме открытых данных и для представителей интернет- индустрии. В частности, для примера, хотел бы проинформировать о заключении соответствующего соглашения с компанией "Яндекс", которая эти данные использует и предоставляет эти данные широкой аудитории", - рассказа Никифоров. "Это яркий пример такого сотрудничества, которое нужно изучать и тиражировать на другие сферы взаимодействия", - подчеркнул он.

В пресс-службе "Яндекса" пояснили ТАСС, что в рамках соглашения компания планирует использовать отчеты сайта "БезопасныеДороги.рф" в геосервисах для уточнения особенностей движения на дорогах. "Например, в "Яндекс.Навигаторе" информация об опасных участках магистралей может дополнять сообщения пользователей о ДТП и ремонтных работах, и отображаться в виде специальных отметок на карте", - считают в компании. В "Яндексе" пояснили, что уже начали отмечать такие участки в тестовом режиме.