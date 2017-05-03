Глава ВТО: около 65% детей в будущем будут иметь пока не существующие профессии

БЕРЛИН, 3 мая. /ТАСС/. Около 65% детей, которые в настоящее время учатся в начальной школе, будут иметь профессии, которые еще не существуют. Такое мнение высказал глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу, выступая на саммите "Деловой двадцатки" в Берлине.

"Есть подсчеты, что около 65% детей, которые сейчас учатся в начальной школе, будут работать на таких работах, которые сейчас не существуют", - сказал Азеведу.

Он добавил, что сокращение существующих рабочих мест связано с развитием технологий и инноваций.

"Большинство работ, которые были потеряны в развитых странах, связаны с развитием технологий, автоматики и инноваций, а не торговли", - заметил Азеведу.