Глава ВТО: около 65% детей в будущем будут иметь пока не существующие профессии

Ушаков оценил разговор Путина и Трампа как деловой и позитивныйПолитика 3 мая, 13:06
Чемпион мира боксер Лебедев 10 июля может провести бой с австралийцем ФлэнэганомСпорт 3 мая, 12:53
Полиция задержала 64 болельщика по итогам финала Кубка России по футболуСпорт 3 мая, 12:46
Заболеваемость ВИЧ на Среднем Урале в I квартале выросла почти на 10%Новости Урала 3 мая, 12:36
Промоутер: бой Джошуа - Фьюри может пройти в апреле 2018 года на "Уэмбли"Спорт 3 мая, 12:26
США больше всех в 2017 году загрязняют околоземную орбитуКосмос 3 мая, 12:23
Депутат просит Минобрнауки разобраться с невыплатой учителям сверхурочных за ЕГЭОбщество 3 мая, 12:23
ФК "Анжи" идентифицировал 12 болельщиков, участвовавших в драке в КраснодареСпорт 3 мая, 12:12
Мокрый снег и около 6 градусов тепла ожидаются в Москве на День ПобедыМосква 3 мая, 12:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 3 мая. /ТАСС/. Около 65% детей, которые в настоящее время учатся в начальной школе, будут иметь профессии, которые еще не существуют. Такое мнение высказал глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу, выступая на саммите "Деловой двадцатки" в Берлине.
"Есть подсчеты, что около 65% детей, которые сейчас учатся в начальной школе, будут работать на таких работах, которые сейчас не существуют", - сказал Азеведу.
Он добавил, что сокращение существующих рабочих мест связано с развитием технологий и инноваций.
"Большинство работ, которые были потеряны в развитых странах, связаны с развитием технологий, автоматики и инноваций, а не торговли", - заметил Азеведу.