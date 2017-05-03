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Песков: тема поставок зерна будет обсуждаться на переговорах Путина и Эрдогана

Экономика и бизнес
3 мая, 12:44 UTC+3

Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что стороны будут обсуждать весь весь комплекс двусторонних торгово-экономических отношений

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СОЧИ, 3 мая. /ТАСС/. Тема поставок зерна будет обсуждаться на переговорах президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Будет обсуждаться весь комплекс двусторонних отношений торгово-экономических, естественно, можно предположить, что и эта тема тоже будет затронута", - сказал Песков, комментируя, планируется ли обсудить зерновой вопрос.

Турция с 15 марта отменила беспошлинный ввоз для российской сельхозпродукции. Теперь пошлина на ввоз из России пшеницы и кукурузы составляет 130%, риса - 45%, шрота подсолнечника - 13,5%, бобовых - 9,7%, подсолнечного масла - в среднем до 36%. При этом минимальная таможенная стоимость поставляемой продукции должна составлять $1,5 тыс. при текущей цене на подсолнечное масло $800 за тонну.

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Темы
Российско-турецкие отношения Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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