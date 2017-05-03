Песков: тема поставок зерна будет обсуждаться на переговорах Путина и Эрдогана

СОЧИ, 3 мая. /ТАСС/. Тема поставок зерна будет обсуждаться на переговорах президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Будет обсуждаться весь комплекс двусторонних отношений торгово-экономических, естественно, можно предположить, что и эта тема тоже будет затронута", - сказал Песков, комментируя, планируется ли обсудить зерновой вопрос.

Турция с 15 марта отменила беспошлинный ввоз для российской сельхозпродукции. Теперь пошлина на ввоз из России пшеницы и кукурузы составляет 130%, риса - 45%, шрота подсолнечника - 13,5%, бобовых - 9,7%, подсолнечного масла - в среднем до 36%. При этом минимальная таможенная стоимость поставляемой продукции должна составлять $1,5 тыс. при текущей цене на подсолнечное масло $800 за тонну.