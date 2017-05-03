Бюджетное правило могут смягчить до $45 за барр.

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Правительство РФ может рассмотреть возможность смягчение нового бюджетного правила, в частности в качестве цены отсечения выбрать $45 за баррель вместо консервативных $40 за баррель, предлагаемых Минфином. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к обсуждению данного вопроса.

"Есть еще предложение $45 за баррель, это и будет обсуждаться (в правительстве - прим. ред.). Все ключевые решения по этому вопросу будут приниматься, скорее всего, в июне. Вопросы сбалансированности бюджета не определены до конца", - сказал ТАСС источник.

Минфин, предлагая цену отсечения $40 за баррель исходит из сбалансированности, так как это важный момент устойчивости всей экономики, пояснил он. Однако, по его словам, сейчас цена сбалансированности для бюджета составляет $45, и если она обрушится до $40 это даст рост дефицита только на 0,5%, сказал собеседник агентства.

Источник в финансово-экономическом блоке правительства сообщил ТАСС, что новое бюджетное правило будет вписано в Бюджетный кодекс в этом году, а законопроект уже отправлен в правительство. Однако, как сообщил еще один собеседник агентства, обсуждение его еще не началось.

Минфин пока не прокомментировал данную информацию.

Как заявлял ранее министр финансов Антон Силуанов, экономический блок правительства рассчитывает на принятие нового бюджетного правила в весеннюю сессию Госдумы, при этом цена отсечения останется на уровне $40 за баррель.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее заявлял, что не поддерживает идею смягчения бюджетного правила с отсечением дополнительных доходов от стоимости нефти в $45 за баррель и увеличением дефицита бюджета.

Глава Центра стратегических разработок и экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин, выступая на коллегии Минфина, предложил смягчить бюджетное правило и установить цену отсечения дополнительных доходов в $45 за баррель. Также Кудрин считает, что можно смягчить и требование к максимальному размеру дефицита бюджета.

Бюджетное правило - механизм формирования российского бюджета, который определяет максимальный уровень расходов исходя из цены на нефть. Целью правила является снижение зависимости бюджета от конъюнктурных доходов. Суть правила состоит в том, чтобы перечислять в Резервный фонд дополнительные нефтегазовые доходы, которые формируются в случае превышения фактической цены нефти над прогнозной.