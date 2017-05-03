Поступления в дорожный фонд от "Платона" с момента запуска составили 24,5 млрд рублей

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Поступления в дорожный фонд с момента запуска системы взимания платы за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам "Платон" по состоянию на 3 мая составили более 24,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании-оператора "Платона" - ООО "РТ-Инвест Транспортные Системы".
За счет первых собранных с помощью государственной системы "Платон" средств в 2016 году отремонтировано более 1 тыс. км самых проблемных дорог в 40 городах и регионах страны.
Компания отмечает рост темпов регистрации перевозчиков в системе "Платон": так, за апрель грузоперевозчики зарегистрировали 28,2 тыс. транспортных средства массой свыше 12 тонн.
Ранее Минтранс России и Общероссийский народный фронт открыли голосование для грузоперевозчиков по определению самых проблемных участков федеральных трасс. Сервис доступен на интернет-сайте действующего проекта ОНФ "Карта убитых дорог". На основании проведенного опроса среди владельцев и водителей большегрузов средства дорожного фонда, собранные с помощью государственной системы "Платон", будут выделены на первоочередной ремонт выбранных федеральных дорог.
"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, введена на территории России с 15 ноября 2015 года Тариф "Платона" с 15 апреля составляет 1,9 руб./км.