Госфинансирование подключения больниц к интернету в 2017 г. может превысить 5 млрд рублей

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Финансирование проекта подключения больниц к интернету из госбюджета в 2017 году может составить более 5 млрд рублей, сообщил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский на расширенном заседании коллегии Минкомсвязи.
"В этом году планируется выделение более 5 млрд рублей, есть адресный перечень, согласованный с территориями", - сказал он.
Осеевский также обратил внимание представителей территорий на необходимость сотрудничать с "Ростелекомом" для заключения договоров и дальнейшего развития с точки зрения предоставления медицинских услуг.
В своем послании к Федеральному собранию в декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин поручил в течение двух лет подключить к скоростному интернету все больницы и поликлиники страны. В начале февраля 2017 года министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров говорил, что почти две трети российских больниц уже подключены к интернету.
Как заявлял замглавы Минкомсвязи Сергей Калугин, который будучи еще президентом "Ростелекома", оператор сможет обеспечить все российские больницы интернетом за два года при наличии финансирования. По его словам, всего в рамках проекта необходимо подключить "тысячи больниц".